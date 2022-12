– Advent, a várakozás arról is szól, hogy mindannyiunknak megvannak a magunk emberi gondjai és örömei, amelyeket megosztunk azokkal, akik közel állnak hozzánk és az évnek ebben az időszakában különösen fontos, hogy megfelelő módon kifejezzük a szeretetünket mindazok iránt, akikre számíthatunk, akik fontosak nekünk. Akik erőt adnak a nehéz időkben, akik teljessé teszik örömeinket – fogalmazott. – Ehhez teremt ünnepi hangulatot a város közterületeinek feldíszítése is. Hagyományteremtő szándékkal az új Tiborc utcai körforgalomban is karácsonyi hangulatot kifejező installációt készíttettünk, ezzel is kifejezve, hogy az utca újjáépítése igazi közös ügy volt, valódi közösségi igény volt, mint ahogyan az advent közösségi élmény is.

A közös siker öröme Kovács József országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, az eseményt advent harmadik vasárnapján tartották, amikor az adventi koszorún a harmadik, örömöt szimbolizáló gyertyát gyújtjuk meg. – Ez a nap szimbolizálja az összetartozást, a közös sikert és egy régen várt beruházás örömét – tette hozzá, majd kitért arra, a városban ezt megelőzően már több évtizede gondokat okozott a Tiborc utca állapota, ami a Gyulai Várfürdőhöz vezető egyik legfontosabb szakasz. – Az út állapota korábban alaposan leromlott, nagyon régen szükségessé vált a felújítása, amelynek részeként az elmúlt hónapokban egy komplex, a szakasz felújítását, a területrendezést és csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését is magába foglaló több mint egymilliárd forintos beruházás készült el – hangsúlyozta.