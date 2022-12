Az idegen nyelvi munkaközösség hívta meg őket azzal a céllal, hogy a „keményesek” gyakorolhassák, bővíthessék és megerősítsék angolnyelv-tudásukat. Négy amerikai fiatal érkezett, és ők is remekül érezték magukat a másfél órás beszélgetés során. A társalgás mindennapi témákról folyt.

A munkaközösség tervei között szerepel, hogy a jövőben is hasonló programokat szervezzen, hiszen ezzel is lehet külön motiválni a diákokat, hogy nagyon intenzíven tanulják az angolt, illetve ráébreszthetők a gyakorlatban is arra a tényre, hogy a nyelvtanulás napjainkban nélkülözhetetlen, az alapműveltség szerves része.