Már évek óta hagyománynak számít, hogy dr. Görgényi Ernő Mikulás-nap környékén ellátogat a gyermekosztályra, ajándékokkal lepi meg a kis betegeket, miközben egy zenés műsort is tartanak – mondta el a látogatást követően dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. A Békés Megyei Központi Kórház gyermekosztályán dolgozó főorvos kiemelte, a kórházban, gyógyulás közben is nagyon sokat számít a kedvesség, a vidámság, a Mikulás-napi program pedig ezen a téren is rengeteget jelent.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed szólt arról, hogy az Erkel Ferenc Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai az intézmény udvarában, a gyerekosztály oldalán található fenyőt is feldíszítették, illetve egyéb díszekkel is hozzájárultak az ünnepváráshoz.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, minden évben az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. szervezi meg azt a kedves eseményt, amelynek részeként kedden a Mikulással és Pepe Manóval közösen meglátogatták a gyermekosztályt.

– Az osztály országos szinten is a legjobbak között van, amit objektív adatok is alátámasztanak, ugyanakkor a szülők mindig az emberi oldalt, azt az emberséget is kiemelik, ami az orvosokat és az ápolókat jellemzi – tette hozzá dr. Görgényi Ernő, majd kiemelte, az egészségügyi szakemberek emellett abban is mindig partnerek, hogy megörvendeztessék a gyerekeket Mikulás-ajándékokkal, amivel talán egy kicsit segíthetik a gyógyulásukat is.

A polgármester elmondta, azt a tájékoztatást kapta, hogy a koraszülötteken kívül a karácsonyt már minden gyermek az otthonában töltheti. Kifejtette, a Mikulás csomagot tudatosan állították össze, annak tartalmát az egészségügyi szakemberek előzetesen jóváhagyták. Dr. Görgényi Ernő összesen negyven csomagot vitt el az osztályra.

