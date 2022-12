Az átvonuló fajok döntő többsége (90 %-a) nagy lilik, de a nyári ludak száma is igen jelentős.

Ezekben a napokban 3000-3500 nyári lúd és 26-28 ezer nagy lilik tartózkodik a Biharugrai-halastavakon. Ritkább fajok is rendszeresen feltűnnek, esetenként megfigyelhetünk egy-két kis liliket illetve néhány vörösnyakú ludat.

A vadludak napi ritmusa virradatkor kezdődik, amikor napkelte táján elindulnak a környező táplálkozó-területek felé. Késő délelőtt húznak vissza a halastavakra, ahol egy néhány órás pihenő után délután újra felkeresik a környező gyepeket, szántókat. Esti behúzásuk késő alkonyatkor, sokszor már sötétedés után zajlik.

Táplálkozó- területüket zömmel a környező szántóföldek, vetések és tarlók jelentik, de az utóbbi években örvendetesen megfigyelhető, hogy a késő ősszel megsarjadt legelőket is tömegesen látogatják. Az idei év különösen alkalmas erre, mivel a hosszú nyári szárazság után jelentős őszi csapadék áztatta a környéket. Érdekes, hogy szinte kizárólag a legeltetett, vagy későn kaszált gyepterületeket keresik fel, ahol alacsony, friss hajtásokat találnak. Olyan vonzó számukra ez a táplálkozási lehetőség, hogy szokásos óvatosságukat feladva, sokszor a falvak, állattartó telepek közvetlen közelében is népes csapatokban gyülekeznek. Különösen látványos mozgás tapasztalható Zsadány közelében, ahol a község keleti részén található gyepterületeket keresik fel. A közeli közútról is gyönyörű látványt nyújt az a több ezer vadlúd, melyek a gépkocsi-forgalomtól sem zavartatva, az úttól néhány száz méterre csipegetik a friss füvet.

Időjárástól függően várható, hogy december elején az itt tartózkodó vadludak száma még tovább emelkedik.