A veszélyességük és a hatóanyag-tartalmuk alapján négy kategóriába sorolják a tűzijátékokat – mondta Leskovicsné Tóth Mária, a Leskovics Pirotechnika Kft. ügyvezetője. Az első és második osztályba tartozókat 14 és 16 év felettiek vehetik meg. Ezeket nemcsak szilveszter előtt, hanem egész évben be lehet szerezni működési engedéllyel rendelkező szaküzletekben, és fel is használhatók magánterületen bármikor, közterületen pedig szilveszterkor.

A harmadik kategóriába sorolhatók csak a 18 év felettiek számára elérhetőek, és ezeket kizárólag szilveszter éjjel, 18 és 6 óra között lehet használni, mind magánterületen, mind közterületen. A negyedik osztályba az igazán jelentős tűzijátékok tartoznak. Ezeket csak szakemberek működtethetik, ebbe a körbe például az augusztus 20-ai látványosságok tartoznak.

Szerinte a legkelendőbbek a telepek, hiszen biztonságosan üzemeltethetők, egy meggyújtást követően akár 16, de akár 250 lövést és így többperces műsort szolgáltatnak – ezeket viszik a családok és a fiatalok egyaránt. A kis és játékos, csillogó és recsegő, pörgő és villogó termékeket, mint a pillangót, a varázsvirágot, a sárkánytojást a gyermekek szórakoztatására veszik.

Csenke Bálint, a Körös Capital Kft. vezető pirotechnikusa elmondta: náluk is a legnépszerűbbek a telepek, de ugyanúgy mennek a római gyertyák és a rakéták, illetve a családok szeretik a játékos termékeket tartalmazó, gyerekeknek szóló csomagokat. Bár ők hirdettek házhoz szállítási lehetőséget, a vevők továbbra is inkább személyesen keresik fel a konténeres helyszíneket.

Telepek, rakéták, római gyertyák és kis játékos tűzijátékok is szerepelnek a kínálatban.

A szakemberek elmondták, hogy a vásárlók általában 10 ezer forintot hagynak a pénztárnál. Ugyan vannak, akik 5 ezer forintnál nem áldoznak többet szilveszteri tűzijátékozásra, akad olyan is, aki 30-40 ezer forintot sem sajnál a látványosságra. A tűzijátékokat pedig fel is használják szilveszterkor a vásárlók – ha viszont harmadik kategóriába sorolható termékek valamilyen ok miatt megmaradnak náluk, akkor azokat visszaveszik térítésmentesen a forgalmazók.

– Nincs olyan termék, amit kézben tartva kell működtetni – hangsúlyozták. Azt kérték a vevőktől, hogy olvassák el a használati útmutatókat: például a telepeket sík talajra kell tenni, a rakétákat csőbe kell helyezni; de a kis játékos termékeket is érdemes a földön meggyújtani, majd hagyni, hogy működjenek. Figyelmeztettek a szükséges védőtávolság betartására, ami az apróságoknál 1-2 méter, a nagyobbaknál legalább 15 méter; illetve a kellő józanságra is. Ahogy nem lehet autót vezetni, úgy nem lehet tűzijátékozni sem részegen.

A petárdázás továbbra is tilos

A rendőrségen felhívták a figyelmet arra, hogy pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól szabad vásárolni, mert az a garancia arra, hogy az árusítóhely megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, illetve a termék minőségileg bevizsgált. A legálisan forgalmazott tűzijátékok felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Hangsúlyozták: továbbra is tilos petárdát birtokolni és felhasználni. Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Mint írták, Magyarországon is minden évben történnek kisebb-nagyobb petárdával kapcsolatos balesetek: egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat, pedig a végtag roncsolódása, csonkolódása, a hallás károsodása senkinek sem hiányzik.