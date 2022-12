Békés megye 1 órája

A mákos és a diós hódít: a bejgli is drágább lett, de karácsonyra kelendő

A bejgli továbbra is jellegzetes karácsonyi sütemény megyénkben. Van hozzá elegendő mák és dióbél, az áruk széles skálán mozog, de az biztos, hogy tavalyhoz képest emelkedett, nem is kicsit. A máké jellemzően 2600–3000, a dióbélé 3900–4600 forint között alakul. A boltokban nemcsak az árat érdemes nézni, hanem azt is, hogy mennyi cukrot tartalmaz a darált dió és mák. Minél többet, annál olcsóbb.

Herczeg Arankával készítette a mákos és diós bejglit A szakkör gasztroprogramjában Prohászka Béla

Salamon Edina, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos muzeológusa elmondta, Csabán karácsony este a módos evangélikus családok többfogásos vacsorát tálaltak. Először egy gerezd fokhagymát ettek meg kaláccsal, majd káposztalevest kolbásszal, töltött káposztát, sült kolbászt, mákos-mézes metéltet, ezután pedig mákos és diós bejglit fogyasztottak. – A bejgli tradicionális magyar étel, a karácsonyi asztal elengedhetetlen eleme – hangsúlyozta Salamon Edina. – Hagyományosan dióval vagy mákkal töltött, hiszen a népi hiedelem szerint a dió a rontás ellen hasznos, a mák pedig bőséget hoz a házhoz. A bejgli elnevezés német eredetű, a beugenből (meghajlítás) származik, és eredetileg hajlított, patkó formájú volt. Osztrák közvetítéssel érkezett Magyarországra, és terjedt el a 19. század második felében, hiszen hazánkban ekkortól kezdték a német divatnak megfelelően ünnepelni a karácsonyt. Bár Békéscsabán, a megyében is a legismertebb a mákos és a diós, újabban meggyes, aszalt szilvás, meggyes-mákos, gesztenyés-szilvás, almás-mákos és a káposztás változata is elterjedt. Rajki István és leánya Beáta – mindketten békéscsabai cukrászmesterek – kiemelte, az éves bejgliforgalmon is látszik, hogy ez a karácsony süteménye. A házilag készített vagy a már bevált pékségekben, cukrászatokban vásárolt a legmegbízhatóbb az alapanyagok és a megszokott ízek miatt is.

– A bejglit néhány napon át pihentetjük, össze kell érnie, akkor válik az íze harmonikussá – ecsetelte Rajki István. – Mézet mi azért teszünk bele, mert segíti a tészta visszapuhulását. A tekerésnél vigyázzunk, hogy ne legyen szoros. A töltelék ne legyen lágy, különben szétreped. A tészta gyúrásánál a folyadékmennyiség háromnegyedét öntsük rá először, ezzel dolgozzuk ki, ha keménynek találjuk, öntsük hozzá a többi folyadékot. Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke hangsúlyozta, ő úgy szereti a bejglit, ha a tészta a tölteléket csak összefogja. Elmondta, a megszikkadt, felszeletelt süteményekből bejgligubát is készít. Langyos, vaníliás, cukros tejjel leforrázza, összekeveri a szeleteket tojáshabbal és sárgakrémmel (tej, tojássárgája, cukor és vaníliás pudingpor), majd kivajazott jénai tálban megsüti. Prohászka Béla kitért arra, a Nemzeti Művelődési Intézet A szakkör gasztroprogramjában Herczeg Aranka békéscsabai őstermelő-kistermelővel – aki a lekvárok, szörpök előállítása mellett egyéb ínyencségekben is otthonosan mozog – készítették el a diós és mákos bejglit. Prohászka Béláék így készítették Diós és mákos bejgli (4 rúd) Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg, margarin, 5 dkg porcukor, 2 dkg élesztő, 1 dl tej, 2 tojássárgája, 1 tojás és 1 tojássárgája a kenéshez, csipet só A diós töltelékhez: 30 dkg darált dió, 12 dkg kristálycukor, reszelt citromhéj, ízlés szerint fahéj, fél dl víz, édes morzsa A mákos töltelékhez: 30 dkg darált mák, 12 dkg kristálycukor, narancshéj, fahéj, fél dl víz Elkészítése: A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk. Hozzáadjuk a porcukrot, egy csipet sót, a két tojássárgáját és a tejben elkavart élesztőt. Gyors mozdulatokkal közepes keménységű tésztát gyúrunk, amit négy egyenlő részre osztunk. Lefóliázva hűtőbe tesszük, és 15-20 percig pihentetjük. Amíg pihen, elkészítjük a kétféle tölteléket. Külön a diós, és külön a mákos töltelék hozzávalóit jól összekeverjük. (A bejgliknél a töltelék súlya megegyezik a tészta súlyával.) A pihentetett tésztát egyenként 22-28 cm-es téglalapformára nyújtjuk. Az egyik töltelék felét a tésztára helyezzük, és egyenletesen eligazítjuk. A tészta két oldalát egy cm szélesen behajtjuk, megnyomkodjuk, ezután feltekerjük a bejglit. Ugyanígy járunk el a másik három tészta esetében is. A bejgliket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük. Felületüket megkenjük egy tojás és egy tojássárgája keverékével. Sütés előtt hurkapálcával megszurkáljuk. Amikor a tojás megszáradt a tésztán, még egyszer átkenjük. 180 fokra előmelegített sütőben aranysárgára sütjük.

