Ez azonban még mindig nem elég. A gyorsan fejlődő világban a diákokkal foglalkozó szakembernek szervező, tanulási tanácsadó, moderátor és informátor szerepet is be kell töltenie. Lényeges a fiatal figyelemmel kísérése, motiválása és támogatása. Ez a feladat emberileg és anyagilag is sokkal többet kíván az oktatótól és a képzőhelytől, éppen ezért díjazza a kamara a legkiválóbbakat mindkét kategóriában.

– A legjobb képzőhelyeket 2019-ben és 2020-ban is kihirdette a kamara, de az ünnepélyes átadó a koronavírus-járvány miatt elmaradt, most pótoltuk azt is – mondta Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzési osztályvezetője.