A legjobb védelem pedig az önvédelem. Azért, hogy ne kerüljünk bajba, ne verjenek át minket, ne bukjunk akár pár ezer, akár milliós összegeket, amelyek családunk, gyermekeink és unokáink életére is kihathat, tudatosnak kell lennünk. Tudatosan kell választanunk, fogyasztanunk, döntéseket hoznunk mindennapi vásárlásaink során, és nagyobb összeget igénylő beruházások esetén is. Ehhez próbál segítséget nyújtani a FEOSZ legújabb kiadványa, amely online formában igyekszik minél szélesebb körű tájékoztatást adni elsősorban az idősebb korosztály számára. Ugyanakkor az ismeretek átadhatók gyermekeink és unokáink számára is, akik ugyancsak aktív fogyasztói a XXI. századi, modern világunknak, így közvetetten nekik is szólnak soraik. Kiadványukat (Fogyasztóvédelmi kiadvány nyugdíjasoknak_FEOSZ_2022. december) minden nyugdíjas szervezet bátran használhatja.