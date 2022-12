A tanácskozáson Gyarmati Sándor, a BMPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében dióhéjban ismertette az év legfontosabb történéseit. Mint elmondta, a polgárőrök ebben az évben is a közrend és a közbiztonság érdekében tevékenykedtek, a rendőrséggel közös és egyéni járőrszolgálatot láttak el, illetve szükség esetén közösen dolgoztak a katasztrófavédelem szakembereivel.

– Együtt dolgoztunk, együtt dolgozunk mindenkivel, a kormányhivatallal, a járási hivatallal, az önkormányzatokkal is a lakosság érdekében. A lakosság biztonságérzetének erősítése érdekében tevékenykedünk, s odafigyelünk a közlekedésbiztonságra is – tette hozzá Gyarmati Sándor.

Kitért arra, hogy a választás lebonyolításába ugyancsak bekapcsolódtak a szervezet tagjai, őrizték a szavazócédulákat. Mint elmondta, a polgárőrséget is érintette az energiaválság, az üzemanyagár drágulása, a járőrszolgálatokat ennek ellenére folyamatosan ellátták. Kiemelte, kiváló a kapcsolatuk a Békés Megyei Rendőr-főkapitányággal. Júliusban pedig a BMPSZ megtartotta a hagyományos polgárőrnapot. Kitért arra, hogy kiemelten figyeltek a külterületekre, a terménylopások megelőzésére, hogy „aki vetett, az arasson”. Folytatták a tanyaprogramot a rendőrséggel, és évről évre a szociális problémákra is figyelmet fordítanak, alapfokú bűnmegelőzési tevékenységük mellett a karitatív munka is egyre nagyobb hangsúlyt kap a polgárőrök mindennapjaiban.