A város hírnevét viszik az országban

A város hírnevét viszik az országban azok, akik kimagasló tanulmányi és sporteredményeket értek el, akik sikeres művészeti tevékenységet végezek – hangsúlyozta Macsári József polgármester, hozzátéve, a városvezetés a díjátadó gálán fejezi ki ezért köszönetét, tiszteletét nemcsak a fiataloknak, hanem az őket felkészítő szakembereknek is.

Mint fogalmazott, az átlagon felüli eredményekhez átlagon felüli munkára, szorgalomra és kitartásra van szükség, illetve sokszor lemondásra is. A siker, a cél elérése azonban mindenért kárpótol. Kiemelte: azzal, hogy az önkormányzat segíti a diákokat és a felkészülésüket, a jövőt is támogatja, hiszen a mai fiatalok lesznek később a város vezetői, fejlesztői, ők viszik majd tovább azt a munkát, amellyel élhetőbbé teszik Szeghalmot. Aláhúzta: a város az együttműködés jegyében a továbbiakban is minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az elért eredmények sora bővülhessen.

Az élet a legjobb tanító, és megmutatja, hogy a kitűzött célokért sokat kell tenni – folytatta Macsári József polgármester. Ugyanakkor fontos meg is tartani az eredményeket, amire csak az képes, ami meg is küzdött értük. Úgy véli: az, hogy sok-sok tehetséges tudnak díjazni, azt jelzi, hogy jó úton járnak.