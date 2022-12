Berke Sándor minden emlékét zenéhez kapcsolja

Berke Sándor 1992-ben született Gyulán. Méhkeréken nőtt fel, alsós osztályfőnöke olyan mély benyomást tett rá közvetlenségével, kedvességével, hogy elhatározta, ő is tanító lesz. A gyulai román gimnáziumban érettségizett, majd Szarvason diplomázott. Nyolc éve tanít Kétegyházán; alsóban magyart, felsőben informatikát. Tizenhét évig néptáncolt, gitározni, szintetizátoron játszani autodidakta módon tanult meg. Zenei stílusban a dallamosabb "melodic techno-t" képviseli. Kiemelte, a zene feltölti, nincs olyan, hogy fáradt lenne az éjszakák után. Fiatalon is rengeteget járt diszkóba, gyűjtötte a zenéket.

Jelenlegi kedvence Anyma, Richie Hawthin. Megtalálja az érzelmeket ott is, ahol más nem, minden emlékét zenéhez kapcsolja. Állt már egy pultban Raul Younggal, Peter Maktoval, sőt Sanfranciscobeattel is. Példaképeitől kikérte véleményüket; biztatták, tanácsokat kapott. Hangsúlyozta, élete két szeletében, a tanításban és a zenélésben a játékosság, a közvetlenség, a szeretet közvetítése a közös. Sulidiszkóban is állt már pult mögött, észrevette, hogy azok a gyerekek, akiknek jó a ritmusérzékük, mozgáskultúrájuk, szebb az írásképük is.