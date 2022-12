Egyebek mellett szó esett arról, hogy miként született meg a békéscsabai kisvonat ötlete, és hogyan lehetett egyáltalán hozzájutni a ritkaságnak számító szerelvényhez. Sós Imre mesélt arról is, hogy mintegy két évtizeddel ezelőtt hogyan indította el az Élővíz-csatorna emléktúrákat, majd az Indián Kenu Túlélőversenyt, amivel ráirányította a figyelmet a különleges természeti környezetre.

Beszélgettünk arról is, hogy miként barátkozott össze a legendás kiváló kenussal, Wichmann Tamással. A podcastből kiderül az is, hogy Sós Imre miként és miért gyűjtött össze nyolcezer cigicsikket, és még az egykori gyulai SZOT-üdülő, valamint a Bud Spencer-Terence Hill filmekből ismert hagymás bab is szóba került.

Sós Imre egy igazi ötletgyártó kisiparos.