Balogh László cukrászmester, a Kézműves cukrászda tulajdonosa, egyben a Százéves cukrászda üzemeltetője hírportálunknak elmondta, már régebb óta foglalkoznak boros desszertekkel is, aminek részeként idén ősszel boros bonbont készítettek. Ehhez a bort cukorral felfőzték, aminek eredményeként egy mézsűrűségű massza jött létre, semmilyen kötőanyagot nem használtak, a cukorkötésnek köszönhetően ugyanis a bor ízei még jobban érvényesültek.

Mindezt a tél, illetve a karácsony közeledtével tovább gondolták, és először mindössze két üveg borból elkészítették a forralt boros szaloncukort, amit azután beneveztek Az év szaloncukra versenyre.

A megmérettetésen tizenkét kategóriában indulhattak az édességgyártók, a győztest idén 186 szaloncukor közül választották is, és a teljes versenyben a gyulai forralt boros ínyencség érdemelte ki az első helyet. A Kézműves Cukrászda emellett több szaloncukorral is nevezett a versengésre, az említett gianduja a mogyorós szaloncukrok kategóriában az első helyet érdemelte ki. Utóbbi egy tejcsokoládés mogyorókrémmel töltött különlegességet jelent, amihez cukorból, mogyoróból, tejcsokoládéból a cukrászdában készítik a tölteléket is olyan módon, hogy a cukorkristályok ne érződjenek ki belőle.

Balogh László munka közben.

Visszatérve az összetett eredményre, Balogh László kifejtette, előzetesen nem gondolták volna, hogy a forralt boros termékük végez majd az első helyen.

Kérdésünkre a cukrászmester elmondta, a szaloncukorhoz a St. Andrea „A kutyafáját” borát használták, aminek érdekessége, hogy a borászatnak a gyulai Bozó András résztulajdonosa, így az alapanyagnak is van helyi kötődése. Az eredmény nyilvánosságra kerülése után egyébként az érdeklődők személyesen és telefonon is „lerohanták” a Kézművest, mindenki vásárolni akar a győztes termékből.

– Ebből is érezhető, hogy a verseny milyen óriási marketingerővel bír – fogalmazott Balogh László. Kérdésünkre kiemelte, nem cukrászdájuk elindulásától, hanem csak évekkel később kezdtek el szaloncukorral is foglalkozni.

A szaloncukorhoz a St. Andrea „A kutyafáját” borát használták. A képen Bágy Ferenc.

– Először csak 200-300 kilót készítettünk, és másutt csomagoltattunk. Olyan is volt, hogy mástól vásároltunk, de az nem egyezett teljesen az ízlésünkkel, ezért fejlesztettünk ezen a területen is. Tavaly már öt tonnát készítettünk, és helyben csomagoljuk ezt a karácsonyi ínyencséget – fogalmazott Balogh László. A cukrászmester úgy fogalmazott, ezzel a mennyiséggel el is érték a határaikat, mert miután prémiumtermékként tekintenek a szaloncukorra, nem akarják a gyártást már nyáron elkezdeni, ahogy a „nagyok”. Náluk októberben kezdődik a gyártási szezon, és december közepén be is fejeződik.

A cukrászda vezetője elárulta, hogy egyre jobban ízlik neki is forralt boros szaloncukor, de az igazi nagy kedvence a „Keleti csemege”, ami marcipánalapon datolyát, fügét, mazsolát, pörkölt diót, kandírozott narancs- és citromhéját és spitz rumot egyaránt tartalmaz.