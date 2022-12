Mint ahogy Demeter László, a városban nyár óta közétkeztetési feladatokat ellátó Pannon Menza Kft. ügyvezetője fogalmazott, 360 fokos, azaz teljes körű értékelési rendszert alkalmaznak a GasztVitál cégcsoporthoz tartozó vállalatok országszerte, így Békéscsabán is.

Egyrészt 1-től 5-ig tartó skálán pontoznak, véleményt mondanak az intézmények, így az óvodák, az általános és középiskolák vezetői a minőségről, a mennyiségről, az étlapról, a higiéniáról és a szállításról. De tehetnek ezen kívül is megjegyzéseket az adott hónappal kapcsolatban.

Másrészt a szülők kóstolhatnak. Készítenek egy menetrendet, és előre egyeztetnek annak az intézménynek az igazgatójával, ahol a következő két hétben minden nap lehetőséget adnak kóstolásra.

A folyamatosságot azért tartották célszerűnek, hogy ne érhesse őket az a kritika, hogy csak egy vagy pár napra készítenek minden téren megfelelő ebédet. A szülők értékelhetik a tálalt étel külső megjelenését, illatát, állagát és ízét. Amikor például karalábélevest adtak rizses hússal és káposztasalátával, szinte mindenben ötöst kaptak a szülőktől.

Az alapanyagok közül, amit csak lehet, helyben szerzik be.

Sorolta, hogy a Petőfi utcai általános iskolában kezdték ezt az akciót, amely azóta lezajlott a Belvárosiban és a Madách utcai általános iskolában is, most pedig a jaminai Mackó-Kuckó Óvoda van soron. A közeljövőben pedig a Lencsési Általános Iskolában lehet majd kóstolni. Hangsúlyozta: az, hogy mennyire élnek a szülők ezzel a lehetőséggel, attól függ, hogy az adott intézményben mennyire népszerűsítik és adnak róla tájékoztatást. Úgy véli, hogy a Petőfi utcai általános iskola ebben példa lehet más intézmények számára.

Harmadrészt kihelyeznek évente kétszer véleményládákat az intézményekben, így a gyerekek is értékelhetik az ételeket. Hozzátette: olyan programot szintén szerveznek, amikor az érdeklődők megnézhetik a konyhákon, hogy milyen körülmények között, milyen alapanyagokból dolgoznak.

– Nem volt olyan visszajelzés egyetlen alkalommal sem, amikor azonnal szükség lett volna beavatkozásra – emelte ki Demeter László, aki szerint az induláskor tapasztalt reklamációsorozat ugyancsak alábbhagyott. Azzal kapcsolatban, hogy a városi közgyűlés közétkeztetési tanácsot hozott létre, amely rendszeresen ülésezik, és ilyenkor átnézik a következő hónapra szóló étlapot is, a kft. ügyvezetője elmondta: mindig felmerül az üléseken olyan igény, amelyet szolgáltatóként el tudnak fogadni, meg tudnak valósítani.

Az alapanyagokról hozzátette: amit lehet, helyi kereskedőktől vásárolnak, a beszállítók java része egyébként most is azok közül kerül ki, mint korábban. Csak friss alapanyagokkal dolgoznak, és ügyelnek azok minőségére is. A vonatkozó kormányrendelet szerint jelenleg az alapanyagok legalább 60 százalékának magyarnak vagy rövid ellátási láncból származónak kell lennie; és 2023-tól ez az arány 80 százalékra nő – ennek várhatóan árfelhajtó hatása lesz, mivel nincs ennyi magyar alapanyag a piacon. Készítettek egy kimutatást: januártól novemberig a számukra legfontosabb, alapnak mondható alapanyagok árai 103 százalékkal, azaz kétszeresre emelkedtek.