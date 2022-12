A Békéscsabai Református Egyházközség lelkipásztora, Marti Miklós Nándor hírportálunk megkeresésére elmondta, hogy az éppen 110 éve, 1912-ben épített templomukban, kezdetben két szilárdtüzelésű kályha adta a meleget, de már negyven éve elektromos fűtésre tértek át. A vasárnap délelőtti istentiszteleteken a templomban ülők ezen a télen néhány fokkal kevesebbre számíthatnak, mert a fűtést kissé visszavették. A hétközi alkalmaknál a kistermet használják a csabai reformátusok, ahová klímaberendezés beszerzését határozta el a presbitérium, rásegítendő a gázfűtésre.

A pár hete beüzemelt berendezéssel bizonyára némileg vissza lehet fogni az energiaárak emelkedéséből adódó nem várt pluszkiadásokat, mert már az októberi fogyasztás után érkezett számlák is komoly árdrágulást vetítenek előre – mondta el Marti Miklós Nándor.

De a tartós megoldást az a napelem-rendszer jelenti majd, melyet még ebben a fűtési szezonban szeretnének beüzemelni, leghamarabb a jövő év első hónapjaiban. A kivitelezővel már élő szerződésük van, az engedélyeztetési eljárás még tart. A tervek szerint ezt a megoldás a templom, a parókai és a gyülekezeti ház egészét érintően jelentősen csökkenti majd az energiaköltségeket.

A több millió forintos beruházásra céladományok gyűjtését hirdették meg a hívek között, amellett a gyülekezet megtakarításait is erre fordítják, és az egyházmegyétől másfélmillió forintos támogatás érkezik majd. A presbitérium folyamatosan figyeli az energiaszámlákat, és ha azok nagyon elszabadulnának, akkor lépnek majd, de templombezárás nincs kilátásban. A gyülekezet vasárnapi istentiszteletei egyébként most is élő közvetítésben tekinthetők meg.

Szigeti Antal, a Békéscsabai Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia plébánosa arról számolt be, hogy náluk a templomban a padok elektronikus fűtésűek, a vasárnapi misére és a hétköznapi reggeli alkalmakra érkezőket így viszonylagos meleg fogadja. A plébániaépület egyes helyiségeibe ők is klímaberendezéseket szereltettek fel pár hete, késő ősszel.

Nagyon szolidan fűtenek, és csak ott, ahol szükséges, ami két lakószobát és egy irodahelység jelent, gázzal csak a délelőtti órákban segítenek rá, délután és este már nem – ismertette a plébános, hozzátéve, hogy ezzel a megoldással talán sikerül a korábbi évek kiadásait szinten tartani. Szigeti Antal elmondta, hogy az egyházi szereplők az ipari szektorhoz képest eddig kedvezményesebb áron jutottak hozzá az energiahordozókhoz, de hogy a jövőben is megmarad-e ez a fajta állami kedvezményük, arról egyelőre nincsen információja.

A Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze, Kutyej Pál arról számolt be, hogy a tavaly decemberben elkészült komplex templomfelújítás során olyan hőszivattyús fűtési rendszer épült ki, amelynek előnyeit csak most érzékelik igazán.

Nekik – számos más egyházközséggel ellentétben – nem kellett az elektronikus fűtésrásegítéshez klímaberendezéseket beszerezni, és a korábban több gyülekezeti egységnél kiépített napelemes rendszer szintén jelentős megtakarítást eredményez.

De mindezekkel együtt is bizonyos szigorításokat vagy ésszerűsítéseket életbe léptettek. Például a lelkészi hivatal pénteken nem nyit ki, így a hétvégével együtt bő három napra a fűtést le lehet kapcsolni. Elektromos árammal fűtenek, a gázfűtést még nem helyezték üzembe ezen a télen. Tervezik az egyházi levéltár épületének korlátozását is: heti egy napon lesz csak látogatható, kutatható, amely szintén jelentékeny megtakarítást eredményez.

Kutyej Pál: a hőszivattyús fűtés, a napelemes rendszer előnyeit most érzékeljük igazán

A közel 200 éve felszentelt, de már korábban is álló Nagytemplomban egyáltalán nincs fűtés, azt az adventi hetekben és a tél egészében nem is fogják használni, ez már több éve így van. Az elektromos fűtési rendszerű Kistemplom nagyobb komfortélményt nyújt az istentiszteleti alkalmakra vagy adventi koncertekre érkező híveknek.

– Lehet, hogy idén kicsit jobban fel kell öltözni – tette hozzá Kutyej Pál, aki igen jelentős, többszörös energiaszámlákra számít a tavalyiakkal összevetne. Az első számlák, amelyeket még nem a leolvasott, csak a becsült fogyasztás után állított ki a szolgáltató, máris az elszabadult árakat mutatja. Templombezárás az adventi ünnepkörben szóba sem kerülhet, a fejleményeket januártól értékelik majd. A csabai evangélikusoknál a jaminai gyülekezetnél láthatók online az istentiszteletek, a belvárosi gyülekezetnél nincs kiépítve és használatban ez a lehetőség – ismertette Kutyej Pál evangélikus lelkész.