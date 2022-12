Csonka Zsolt mesterszakács, a Kondorosi Csárda ügyvezetője hangsúlyozta, hogy hosszú éveken keresztül rendeztek szilveszteri mulatságot, a Covid miatt aztán kimaradt, és idén sem hirdettek meg bulit.

– Annyira felmentek az alapanyag-, energia- és egyéb rezsiköltségek, hogy a korábbiakhoz képest jóval drágábban tudnánk biztosítani a belépőket, a színvonalas étel- és italsort, a minőségi szórakozást – hangsúlyozta az ügyvezető. – Már a karácsonyi megrendeléseink is mutatták, hogy kisebb a kereslet, tavaly 300 megrendelőnk volt, idén 150–160. Szilveszteri bulinál ki kellene külön fizetni as dolgozókat, a dekoráció, a zenész is sokba kerül, és még sorolhatnám. Ha pedig 40–50 fő jelentkezne csak, nagy veszteséggel zárnánk. Ehelyett leltározunk, valamint készítjük a megrendelt sültes és hidegtálakat.

Várkonyi Tibor, a gyulai Várkonyi Bisztró & Bár tulajdonosa kiemelte, elvitelre – előzetes megrendelés alapján – ők is készítenek tálakat, de mulatságot nem rendeznek. Az év utolsó napján 13 óra körül bezárnak, hogy dolgozóik is szilveszterezzenek kedvük szerint.