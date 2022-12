A hazai jogtörténet jelentős forrásának nevezte a 800 éve II. András által kiadott Aranybullát dr. Halmágyi Miklós, a megyei levéltár munkatársa. Elmondta: a bulla latin szó, többek között pecsétet is jelent, tehát egy olyan aranypecsétről van szó, amellyel az oklevelet megerősítették. Bár eredetileg hét is készülhetett belőle, egy sem maradt meg, a tartalmát 14. századi másolatok őrizték meg. II. András egyébként 1221-ben és 1224-ben is adott ki aranybullát.

Az 1222. évi Aranybulla előzményeként sorolta, hogy 1209-ben megölték Csépán nádort, 1213-ban pedig Gertrúd királynét, és hogy 1214-ben az ellenállók királlyá koronázták II. András fiát, Bélát. A Békés megyei kötődésű Karácsonyi János 1899-ben írt egy tanulmányt, hogy kik állhattak szemben a királlyal. A teória szerint II. Andrást 1205 májusában koronázták meg, de a király bizonyos esetekben 1204-től számította uralkodását. Ez pedig nem tetszett az elődökkel, az Imrével és az ő fiával, III. Lászlóval szimpatizáló előkelőknek, és ők kényszeríthették ki ezt II. Andrástól.

Zsoldos Attila elmélete szerint viszont az Aranybullában nem az ellenzék követelései szerepelnek. II. András előtte igyekezett kisebbíteni az ispánok hatalmát, szerviensi – vagyis fegyvert is forgató szabad birtokosi – réteget hozott létre, akiknek kiváltságokat adott. Az Aranybullában pedig olyan ígéreteket tett, amilyeneket nem volt kihívás betartania. Ilyen az, hogy bizonyos kivételektől eltekintve nem lehet senkinek sem két méltósága, illetve, hogy nem lehet teljes ispánságot eladományozni – ezek addig sem voltak jellemzőek.