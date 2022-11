Serényen vezetékeltek a villanyszerelő mesterjelöltek a pénteki gyakorlati vizsgán. Bár mindannyiuknak sok éves szakmai gyakorlata van, a megmérettetés egyik sarokpontja a precíz munka mellett a gyorsaság. Most két órájuk volt a kitűzött feladat elvégzésére.

Tóth Róbert vizsgaelnök teljesen megértette a drukkot, hiszen nemrég ő is vizsgázott, igaz, ennél is magasabb szinten. Mint mondta, 24 éve van a szakmában, de soha nem szégyen kérdezni, tanulni az idősebb, tapasztaltabb szakemberektől, ő is így tesz, ha bizonytalan. Az ember ugyanis mindig tanulhat újat.