Egy látványos és izgalmas kütyükkel felszerelt konténerben, a Neutech Neumann Technológiai Bázison olyan különlegességekkel találkozhatnak a fiatalok, mint a háromdimenziós szkennelés és nyomtatás, egy hidrogén tüzelőanyag-cellás makettautó, a háromdimenziós tervezés, az iOS és az Arduino programozás, de egy virtuális gyárban zajló folyamatokba is betekintést nyerhetnek – sorolta Halczman Szilvia, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának beiskolázási igazgatója, és ezek egy részét Vaczkó Dániel, az intézmény munkatársa be is mutatta a kedden a BSZC Kemény Gábor Technikumban tartott sajtótájékoztatón.

Egy országos körút egyik állomásaként érkezett Békéscsabára a Neutech Neumann Technológiai Bázis. Ennek keretében a 3200 hallgatóval bíró kecskeméti Neumann János Egyetem karai – a GAMF Műszaki és Informatikai Kar, a Gazdaságtudományi Kar, valamint a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar – mutatkoznak be. Mindhárom kar rész vesz a duális képzésben, és a 62 cég között helyi, térségbeli partnereket is tudnak a leendő tanulóik figyelmébe ajánlani. Érdekességként megemlítette: a gépészmérnöki alapszakon van fegyvertervező és -gyártó, a járműmérnökin pedig elektromos járművek specializáció.

Halczman Szilvia, Herczeg Tamás, Malatyinszki Péter és Uhjlár Erik

Emellett az Alapértékek Nonprofit Kft. jóvoltából fenntarthatósági szemléletű és pénzügyi kultúrát oktató előadásokon ugyancsak részt vehetnek a tanulók a békéscsabai középiskolában.

Malatyinszki Péter, a BSZC Kemény Gábor Technikum igazgatója elmondta, tavaly év végén kötöttek együttműködési megállapodást a Neumann János Egyetemmel, és ezt tartalommal is megtöltötték. A logisztikai technikusnak a és gépjármű-mechatronikai technikusnak készülő tanulóik számára a felsőoktatásban a logisztikai mérnöki és a járműmérnöki szak lehet vonzó. Hangsúlyozta: a diákoknak életpályát kínálnak. Azoknak, akik el szeretnének helyezkedni, cégeket; azoknak, akik továbbtanulnának, megfelelő felsőoktatási intézményt mutatnak jövőképként.

Fontosnak nevezte, hogy a Neumann János Egyetem lényegében a konténer révén, tulajdonképpen egy nyílt nappal házhoz érkezett, és kiemelte: nemcsak a Kemény Gábor, de a Trefort Ágoston és a Nemes Tihamér középiskolák, sőt a Belvárosi és az Andrássy gimnázium tanulói is részt vesznek a csütörtökig tartó foglalkozásokon. Hozzátette: lényegesnek ítélik, hogy a diákok a végzés után Békés megyében találhassák meg a számításaikat, ezért a duális képzés keretében Békés megyei cégekkel kerestek és teremtettek kapcsolatot.

Uhljár Erik, a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) kancellárja elmondta, a BSZC és a Neumann János Egyetem régóta együttműködik, és nemcsak a Kemény Gábor, hanem a Trefort Ágoston és a Nemes Tihamér középiskolákban is vannak olyan képzések, amelyekre alapozva a diákok továbbtanulhatnak a Neumann János Egyetemen, akár a logisztika, akár a közlekedés, akár az informatika területén. Kiemelte: munkaalapú társadalmat építenek, szeretnék, hogy minél több befektető és gyár érkezzen Békés megyébe, akiknek szakképzett munkaerőre van szükségük. Abban, hogy legyen szakképzett munkaerő, a BSZC oktatói elengedhetetlen szerepet vállalnak.