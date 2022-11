Az önkormányzat pályázati forrást nyert Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztésére. A sajtónyilvános projektindító rendezvényt a középső és az északi tavakat összekötő hídon tartották pénteken délelőtt.

Köszöntőt mondott Erdős Norbert országgyűlési képviselő, aki kiemelte, a projekt szempontjából az egyik legfontosabb helyszínen tehetik meg a bejelentéseiket.

– Korábban 650 millió forintot már megnyert Orosháza ezekre a munkákra, ám a fejlesztésre szánt forintokat ki kell pótolni, az emelkedő árakat követve. Most e sikerről számolhatok be: újabb 172 millió forinttal egészíthetjük ki ezt a nagyon komplex projektet – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Dávid Zoltán polgármester a turisztikai beruházásról elmondta, a plusz forrással kiegészítve 2023-ban el is készül a kivitelező a munkákkal. A megújulás szemmel jól látható lesz.

Dávid Zoltán, Erdős Norbert és Bojtor István

– Remélem, örömmel tapasztalják majd a változást a hozzánk érkező turisták, valamint a helyi lakosság is. A fejlesztéssel az is a cél, hogy minél többeket városunkban láthassunk vendégül. Több eleme van a projektnek, a kivitelezés több helyszínen is megkezdődik, a területet már októberben átadtuk a kivitelezőknek – fűzte hozzá a városvezető, majd a részleteket Bojtor István alpolgármester ismertette.

Lesz játszótér, futókör, cél az élménysűrítés

Orosháza-Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztésére címmel 650 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert még 2018-ban a város. Ehhez kapcsolódóan további többlettámogatásban részesült 2022 szeptemberében, melyből 172,7 millió Ft TOP-keret terhére és további 5 millió forint hazai finanszírozás terhére számolható el – hangzott el a projekt nyitórendezvényén.

E pályázat célja az élménysűrítés, időjárásfüggetlen projektelemek kiépítése, és a pihenni, kikapcsolódni vágyók igényeinek minél szélesebb körű kiszolgálása.

A fejlesztés eredményeként az Alföld Gyöngye Hotel bejárata mellett található körépületben játszóház, kávézó és egyéb családi attrakciók épülnek. Hiánypótló turisztikai attrakció lesz. Egy hajót formáz majd a létesítmény.

Az épület magában foglalja a játszóházat, a meglévő henger alakú épületrészben mászófalat is.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdő bejárata előtti tér megújul. A tér fő látványossága egy burkolatba rejtett pancsoló szökőkút kiépítése lenne. A bejárat előtti játszóelemeket áthelyezik az északi tó mellett épülő új sétány mellé. (A téren található meglévő játszóteret elbontották, új helyszíne a híd és az ifjúsági kemping közötti park lesz.)