Mint megírtuk, a Média Építészeti Díja 2022 versenyében a Nagyberuházások Különdíját megosztva a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyért a Konkrét Stúdió vehette át.

Balogh Csaba, a Konkrét Stúdió építész tervezője elmondta, a díjat olyan építészetileg magas színvonalú beruházásnak ítélik oda, ami társadalmi hatásában is kiemelkedik, tehát az adott területen pozitív változásokat generál akár munkahelyteremtés, akár közösség teremtés szempontjából, vagy új irányt mutat a fenntarthatóság szempontjából.

– Nagyon örülünk a díjnak. Az uniós és hazai forrásokból támogatott fejlesztés fő célja az volt, hogy a meglévő értékek hasznosítása révén növelje a település vonzerejét valamint gazdasági fejlődést eredményezzen az adott településen. A szabadkígyósi Wenckheim-kastély egy országos szinten is kiemelt jelentőségű műemlék, Ybl Miklós egyik fő műve. A cél az volt, hogy minél többet megőrizzünk és helyreállítsunk belőle és fenntartható is legyen. Óriási épület, főleg települési viszonylatban, közel 6000 négyzetméter, így az épület és a park fenntartása komoly anyagi vonzattal jár. Alternatív energiaforrások látják el a házat és olyan anyagokat használtunk, amik hosszútávon is biztosítják a működést. A pályázatunkban azt is leírtuk, hogy a beruházás során arra törekedtünk, hogy minél több részlete eredeti maradjon és minél kevesebb új anyagot használjunk fel – ismertette.

Pap Mária, a Wenckheim Kastély és Látogatóközpont létesítményvezetője elmondta, a kastély felújítása a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. beruházásaként valósult meg.

– Idén március 20-án nyitottuk meg a kastélyt, mint látogatóközpontot, korábban ezt a funkciót nem tudhatta magáénak a kastély. Habár egy kisebb kiállítás látogatható volt a korábbi években is, de azelőtt iskola funkciója volt. Nagyon jó látogatottságot bonyolítottunk eddig, közel 83 ezer vendéget regisztráltunk. A Nagyberuházások Különdíja nem az első elismerés, amit a kastély megnyert, korábban már ICOMOS díjazásban is részesültünk. Ezek a díjak nagyon jól kommunikálhatók a felületeinken és még tovább öregbítik a kastély hírnevét – fogalmazott a létesítményvezető.