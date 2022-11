Németh Zsolt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szerint a kötetben egyszerre jelenik meg Tőkés László politikusként és egyházvezetőként, valamint a prédikációi révén teológusként is.

A legismertebb erdélyi magyar, a mellette való kiállás indította el a romániai forradalmat 1989. december 15-én. Mindig is szorgalmazta az erdélyi autonómiát. A négy K, a kereszténység, a kisebbségvédelem, a kultúra és a kommunistaellenesség vezette a szellemiségét – hangzott el az irodalmi esten, amelyen felolvastak több részletet a Tőkés László 70 – Isten szeretetében, Erdély ölelésében című kötetből.

Tőkés László azt mondta Wass Albert szavait idézve: azt szeretné, ha a kő valóban maradna. Beszélt arról, hogy harminc éve fogadták el a kolozsvári nyilatkozatot, miszerint az erdélyi magyarok elsőrendű követelése az autonómia. Ezt az ügyet azonban eltérítették, a most – a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács révén – létrejött Erdélyi Magyarok Szövetsége azonban kitart a cél mellett, és részt vesz a romániai kisebbségi törvény kidolgozásában is. Hangsúlyozta: az autonómia létkérdés, az integráció a kollektív jogok nélkül asszimilációhoz vezet. A kisebbségi kérdés most háttérbe szorult az Európai Unióban, de az anyaország támogatására számíthatnak.

Herczeg Tamás, Tőkés László és dr. Takács Árpád.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Pro Minoritate Alapítvány alapító tagja, Németh Zsolt országgyűlési képviselő elmondta: az alapítvány a nemzetpolitika formálásában fontos szerepet tölt be, a tusványosi szabadegyetemet is szervezi. A Tőkés László 70 című kötetet is az alapítvány adta ki. A könyvet különleges válogatásnak mondta, amelyben megjelenik a főszereplő egyházvezetőként és politikusként egyaránt, és nóvum, hogy a közreadott prédikációi révén teológusként is. Egy olyan kiadvány született, amely feltöltődést, útmutatást tud nyújtani.

Mint fogalmazott, Tőkés László eddigi pályafutásának összegzése olvasható ki belőle, hogy az, aki a brutális Ceausescu-diktatúra árnyékában élt magyar református család tagjaként, hogyan jutott el az európai parlamenti képviselőségig is.

1989. december 15-én az életveszély ellenére sem hagyta el a temesvári parókiát, a templomot; és a mellette való kiállás az értékek melletti kiállást jelentette. Kiemelte, hogy temesvári református lelkészként hihetetlen küldetést valósított meg. Később püspök lett, és a magyar nyelvű felsőoktatás megteremtését szintén ő kezdeményezte Erdélyben.

Németh Zsolt édesapja, Németh Zsolt református lelkész, valamint Tőkés László édesapja, Tőkés István jól ismerték egymást, így a szüleik révén az ő kapcsolatuk is évtizedekre nyúlik vissza. Úgy véli, az egyházak nélkül nem lett volna a magyar ellenzéknek folytonossága Erdélyben, ezért sokat tettek a szüleik. Beszélt arról is, hogy miként született meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ötlete. 1989 végén Erdélyben járt, és ekkor gondolták azt: a magyar-román megbékélés jegyében szükség lenne egy rendezvényre, amellyel lehet rombolni a falakat a magyarok és románok, a Kelet és a Nyugat között, és a fesztivál a mai napig a nemzetegyesítési folyamat egyik fontos műhelye.

Horváth Szabolcs műsorvezető kérdésére, hogy mit tart az elmúlt 70 évből a leginkább számottevő mozzanatnak, azt felelte Tőkés László: nincs ilyen, mint ahogy nincs kedvenc példaképe, regénye és verse sem. De szívesen idézi fel erdélyi falusi élményeit, azokat a hétköznapokat, amelyeket a szülői házban élt meg. Más tekintetben persze lényegesek a 89-es temesvári események, az, amikor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének választották, amikor „halálra ítéltből ünnepelt lett”, amikor megkapta a bizalmat és egy demokratikus választás eredményeként erdélyi magyarként bekerült az Európai Parlamentbe.