Toldi Balázs polgármester elmondta, EFOP-os projektjük célja a gyomaendrődi járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése volt, amely nagy örömükre megvalósult, hiszen az új készülékekre már régóta szüksége volt az intézet betegeinek. A pályázatnak köszönhetően ugyanis egy 30 éves röntgenkészüléket cseréltek egy mai, modern és korszerű gépre. Hozzátette, a projekt egyébként 2017-ben indult el, ám akkor tartaléklistára került, és most Dankó Béla országgyűlési képviselő segítségével valósulhatott meg.

Dankó Béla kifejtette, az egészségügy mindig is a fontos ügyek közé tartozott, hiszen ahhoz, hogy jól és biztonságban érezzük magunkat a településen, illetve a járásban, ahol élünk, rendkívül fontos az, hogy megfelelő és magas színvonalú orvosi ellátást kapjunk. Ebben segít Gyomaendrődön a most lezárult projekt, amelynek keretében három új eszközzel is bővült a helyi Szakrendelő Intézet. Nagy öröm ez számukra, főként azután, hogy nemrég a gyomai, illetve az endrődi háziorvosi rendelők is megújultak, így már minden helyszínen a mai kor igényeinek megfelelő egészségügyi ellátás zajlik a településen.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, ahhoz, hogy az egészségügyi ellátás jó színvonalú legyen, a megfelelő infrastruktúra és eszközpark mellett elegendő létszámú szakember is szükséges, akik kellő elhivatottsággal végzik munkájukat. Hazánkban pedig az elmúlt tizenkét évben 4000-rel több egészségügyi szakember dolgozik, mint előtte. Jó irányba halad tehát az egészségügy, ám van még bőven tennivaló, melyek elé a koronavírus után most a szomszédos országban zajló háború miatt kialakult helyzet gördít akadályokat.