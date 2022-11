– December 19-ig a megszokott rendben működik a könyvtár, addig nem lesz semmilyen változás. Csupán annyi, hogy a könyvtárosoknak egy kicsit jobban oda kell figyelniük arra, hogy ahol nem tartózkodik olvasó, ott ne legyen világítás. Emellett arra is figyelünk, hogy a hőmérséklet se legyen túlságosan sok, illetve, hogy ne kelljen napközben szellőztetni, csak akkor, hogy ha szükséges. Tehát december 19-ig nincs változás – kezdte Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója.

Azonban december 19-től január 8-ig nem lesz nyitva a könyvtár. Az intézményvezető elmondta, korábban a két ünnep között is nyitva voltak, lehetett kölcsönözni, fogadták az olvasókat, azonban idén december 20-án, kedden bezárnak.

– Ez azt jelenti, hogy se könyvet átvenni nem lehet majd, sem bejönni a könyvtárba. Az online szolgáltatásainkat viszont igénybe lehet venni, a honlapunkon lehet tájékozódni a részletekről. Addig is, amíg ez a bezárás meg nem történik, kedvezményeket adunk az olvasóinknak. Több könyvet és filmet kölcsönözhetnek, mint amennyit szoktak, az ezzel kapcsolatos információkat szintén érdemes a közösségi oldalon vagy a honlapunkon követni – árulta el.

A könyvtár december 20-án, kedden zár be. Fotós: Bencsik Ádám

Rakonczás Szilvia ismertette, hogy az ünnepi időszak végeztével, január 9-től már jelentős változás következik, ugyanis a könyvtár a pandémiás időszakban tapasztaltakhoz hasonlóan fog működni. Az intézményvezető elmondta, hogy be lehet majd menni a földszinti térbe, át lehet venni az előre megrendelt és a könyvtár dolgozói által becsomagolt könyveket vagy a filmeket, kérésre pedig házhoz is viszik. A földszinten lévő számítógépek közül elérhető lesz annyi, amennyi feltétlenül szükséges, valamint a két ünnep közötti időszakot kivéve folyamatosan lesz könyvtárosi ügyelet is: lehet kérdezni a munkatársaktól személyesen vagy telefonon is. Hamarosan azt is közzéteszik közösségi oldalukon és honlapjukon, hogy milyen időintervallumban lehet majd átvenni a könyveket.

– Ami viszont a korábbi pandémiás időszakhoz képest más lesz, az az, hogy a földszinti térben akár le is lehet majd ülni, el lehet helyben olvasni a napi újságot. Viszont nem lesz kellemes a hőmérséklet. Január 9-től március 31-ig az előírásoknak megfelelően a közösségi terekben 16 fokot fogunk tudni csak biztosítani. Tudjuk, hogy ez nem kellemes, tudjuk, hogy ez az olvasók számára nem jó, de meg kell tennünk annak érdekében, hogy jövőre is ugyanúgy tudjunk szolgáltatni – ismertette.

Mivel az ülőmunkát végzők számára a munkaadó köteles biztosítani a 20 fokot, ezért a földszinti könyvtárosok folyamatosan váltani fogják egymást, így lehet, hogy az olvasók nem a megszokott kollégával találkoznak majd, amikor elmennek a könyvekért.

Az igazgató az olvasók türelmét és megértését kérte, és kifejezte köszönetét azzal kapcsolatban, hogy az olvasók a pandémiás időszakban mennyire elfogadóak és türelmesek voltak.