Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, az 1-es iskola sorsa élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Emlékeztetett arra, hogy az épület eladására még 2017-ben az önkormányzat szerződést kötött egy kft.-vel, amivel az volt a céljuk, hogy a vevő ott minőségi szálláshelyeket és egészségturisztikai szolgáltatásokat hozzon létre. Az iskolaépületet ebben az időben már 2008 óta nem hasznosították, és az akkori, mintegy öt évvel ezelőtti előterjesztésben kiemelték, az ingatlan megfelelő funkcióval történő ellátása esetén a város egyik legszebb épülete lehet, és a benne folyó tevékenység növelné a város gazdasági teljesítményét.

A pályáztatás során a hasznosítás módját is rögzítették, azt szálláshely-szolgáltató és egészségügyi épületként jelölték meg. Minőségi gyógyászati, vízgyógyászati és egészségügyi ellátást, valamint ezzel összefüggő, magas színvonalú szálláshely-szolgáltatást javasoltak a területen megvalósítani. A vételárat 400 millió forintban határozták meg, amit a vevőnek öt év alatt kellett volna megfizetnie, hogy így a tulajdonjogot is megszerezze. A kft. még 2017 decemberében érvényes pályázatot nyújtott be azért, hogy az ingatlanban hotelt alakítson ki egészségügyi szolgáltatások egyidejű biztosítása mellett. A fejlesztés azonban nem kezdődött meg, s a cég az emelkedő energiaárak miatt nem is kívánja a projektet megvalósítani. Erre tekintettel a kft. kezdeményezésére a testület a szerződés megszüntetése mellett döntött, és mivel sem a vételár kifizetése, sem a birtokba adás nem történt meg, a feleknek egymással szemben követelése nem áll fenn.

Dr. Görgényi Ernő hangsúlyozta, az értékes épületnek azonban funkciót kell adni, és a Gyulai Tankerületi Központtal az elmúlt hónapokban történt egyeztetések alapján lehet igény arra, hogy az ingatlant ismét köznevelési célokra használják. Ezért részletesen egyeztetnek majd a tankerülettel az elképzelésekről. Szó volt arra, hogy az igények felmérését követően terveket kell készíteni, majd utána határozhatják meg az esetleges beruházás összegét, és kereshetnek pályázati forrásokat. A testület a tárgyalások elindításáról is döntött.

Durkó Károly (Városbarátok) elmondta, szinte pontosan egy évvel ezelőtt interpellált az 1-es iskola ügyében. A lehetséges fejlesztés kapcsán szólt a városban található Komló szálloda sikeres felújításáról, ami akár jó példa lehet ebben az esetben is. – Az ingatlannal kapcsolatos kérdések nagyon hosszú folyamatok után kerülhetnek nyugvópontra – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.