Minden forint, építőanyag, kétkezi segítség jól jön

Gyuriczáné Dénesi Erzsébet már kedden délután egy felhívást tett közzé a világhálón, melyben megosztja a család tragédiáit.

„Erik boldog házasságban élt feleségével, Évivel. Megszületett a várva várt közös gyermek is, hatalmas volt a boldogságuk. Egyszer csak ezt a boldogságot nem egy, hanem szinte egyszerre kettő csapás érte. A kisfiúnál kiderült, hogy súlyos szívbeteg, pici szívén két lyuk is található, egyik szívbillentyű sem megfelelően dolgozik, feltétlenül műteni kell. És ha ez nem elég: tavaly novemberben Évi, Erik felesége, gyermekük édesanyja, 30 évesen elhunyt. A férfi egyedül maradt beteg gyermekükkel a gyász súlya alatt. Az orosházi Linamarban dolgozott, de sajnos ott kellett hagynia, hiszen a kicsivel kell lennie. Kedden jött a telefon: induljanak Budapestre, megtörténik a szívműtét. Nagy volt az izgalom, nagy a boldogság

Kedd délben aztán jött az újabb borzasztó csapás: kiégett a házuk, borzasztó anyagi kár keletkezett. Erik nem tud jelen lenni, hiszen a kisfiával van, ő jobb helyen nem is lehetne most. Viszont kell egy ház, kell egy otthon, ahova haza kell jönniük, miután túl lesznek a műtéten. Anyagilag megterhelő. Nem is megterhelő, lehetetlen!

Kérek minden jó érzésű embert, aki tud bármiben, anyagilag, építőanyaggal, fizikai erővel most segítsen! Fogjon össze Orosháza, fogjon össze akár az ország! Össze kell tartsunk, mutassuk meg, hogy képesek vagyunk, egy egyedülálló apukának segíteni, és lesz hova hazatérniük a súlyos műtét után!

Anyagi felajánlás: 11600006-00000000-81940378, Zsurka Erik” – írta Gyuriczáné Dénesi Erzsébet.