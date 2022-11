– Felmerült a kérdés: melyik az a nemzet, amelyik a letöbbet szenvedett, a legtöbb áldozatot hozta a túléléséért, a szabadságáért. Valószínű, a magyar és a lengyel. De ez igaz minden olyan nemzetre és vallási közösségre, az orosházira is, ami 100 éven keresztül kitartott a hite mellett. Most elsősorban nem a templomot, hanem ezt a közösséget ünnepeljük. Gondoljunk bele: mennyi szenvedés, megaláztatás járt e kicsi közösségnek is. Ám azok tudtak túlélni, akik komoly identitással rendelkeztek. A keresztény hitükből fakadó egyetemes emberi értékek mellett hűségesen kitartottak. Ez adott nekik erőt a lelki, szellemi és fizikai megpróbáltatásaik idején. Igaz volt ez erre a hívő közösségre, amely 100 éven át képes volt áldozatokat hozni – fogamazott a püspök, majd utalt a napi háborús aktualitásokra.

– Ennél is sokkal veszélyesebb az az önpusztító ideológia, ami aláássa identitásunkat. Ezt szellemi fegyvereinkkel kell visszaverni. Elődeink, őseink legyenek a példaképeink, ehhez kérjük Jézus áldását közösségeinkre, nemzetünkre.