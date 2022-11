Tartós élelmiszerekre, higiéniai eszközökre, tisztítószerekre, valamint némi édességre számítanak december 10-ig.

A felajánlásokat Békéscsabán és Békés megyében számos ponton le lehet adni. Az adományokból egységes szeretetcsomagokat állítanak össze gyermekeknek és családoknak, majd azokat elviszik Békés megyei gyermekotthonokba, anyaszállókra, átmeneti otthonokba, illetve szegény családok számára. Gondolnak most is a kárpátaljai gyermekekre, és amint lehetőség nyílik rá, nekik is elviszik a pakkokat – ismertette közösségi oldalán a szervező.