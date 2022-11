A hideg idő beálltával fontos, hogy ne feledkezzünk meg a vízórák, kerti csapok, a téli időszakban használaton kívüli ingatlanok fagy elleni védelméről. Némi gondoskodással könnyen elkerülhetjük a vízmérők, vízvezetékek szétfagyását, valamint az ezzel járó többletterheket is. Ugyanis a jogszabályok értelmében az elfolyt vízmennyiség, a mérőcsere alkalmával felmerülő költségek, továbbá a szétfagyott, nem javítható vízmérő költségei a felhasználót terhelik – fogalmazott honlapján a cég, amely egy részletes összefoglalót is közzétett azzal kapcsolatban, hogy miként gondoskodhatunk vízóránk, udvari kifolyónk fagy elleni védelméről.

Nagyon fontos, hogy a vízmérő akna tetejét fedjük be fóliával, hogy ne fújhasson be a szél a réseken keresztül az aknába. Ezután borítsuk be a vízmérőaknát valamilyen hőszigetelésre alkalmas anyaggal, például használható hungarocell, nikecell, polifoam, nádpalló.

Ügyelnünk kell arra, hogy ez a hőszigetelés a vízmérő leolvasásakor károsodás nélkül eltávolítható, majd visszahelyezhető legyen. A vízmérőaknák fentiek szerinti védelme különösen fontos ott, ahol a vizet nem használják rendszeresen. Abban az esetben, ha a vízmérő talajvízzel érintett aknában, vagy fagyveszélyes helyiségben van, magát a mérőt és a szabadon lévő csöveket is ajánlatos hőszigetelő anyaggal körbetekerni úgy, hogy a vízmérő számlapja szabadon maradjon.