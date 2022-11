Ezt követően „Múlt–jelen–jövő” címmel rendeztek gálaműsort, amelyen a felső tagozatos diákok idézték fel a közelmúlt zenéit. Az 1970-es éveket a Grease című filmből ismert „We got together” elevenítette fel a nyolcadikosok előadásában. Ezt követte a 6. osztály produkciója, akik a „Wake me up before you go go” című Wham slágerre táncoltak. A 90-es évekből a „Macarena” csendült fel a 7. osztályos tanulók előadásában. A műsort az ezredforduló egyik slágere, a Ketchup Song zárta, amit az 5.osztályosok adtak elő. Köszönetet mondott az iskolai szülői munkaközösség elnöke, Kovács Ildikó.

Később egy különleges attrakcióval folytatódott a program. A Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia két növendéke, Tóth Cintia és Nagy Laura Liza különleges lábzsonglőr produkcióval lépett színpadra, érdekesség, hogy Cintia a Dr. Hepp iskola diákja volt. Ezután látványos zsonglőrbemutatóval érkezett Kovács Dániel.