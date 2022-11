Sokkal kevesebb figyelmet kapnak

A projektigazgató kérdésünkre elmondta, Kárpátalja kevésbé van kitéve a háborús helyzetnek, ugyanakkor a történtek ott is mindenkit megrendítettek, nagy volt a félelem és az ijedtség.

– A légiriadók és az áramkimaradások őket is érintik. A rászoruló családoknak pedig eddig sem volt könnyű, most pedig miután a figyelem éppen a harcok miatt más dolog felé is irányul, jóval kevesebb, szinte semmilyen segítséget nem kapnak, ezért is nagyon lényeges, hogy támogassuk őket – tette hozzá Gálné Erdész Orsolya.