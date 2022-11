Tavaly közel 360 mintával vettek részt a versenyen az indulók, amiről a szervezők azt gondolták, hogy nagyon nehéz lesz túlszárnyalni. Idén azonban még az előző évinél is közel 25 százalékkal több mézet küldtek be a gyulai eseményre. A minden várakozást felülmúló 448 minta miatt a zsűri létszámát is megemelték, pénteken huszonhárman, méhészek, méhészettel foglalkozó szakemberek értékelték, illetve pontozták az ínyencségeket.