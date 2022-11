Az intézmény beszámolója szerint egy ilyen nap mindig kiváló lehetőséget ad iskolájuk bemutatására, aminek keretében sokszínű programokkal várják leendő diákjaikat és szüleiket.

Céljuk a gépészet, a mechatronika és az informatika szakmák népszerűsítése, ennek érdekében tájékoztató előadásokat tartottak, illetve válaszoltak az érdeklődők kérdéseire a felvételi technikai részleteiről, valamint az iskolát érintő aktuális témákról.

A nyílt nap keretében tartott körbevezetésen az iskola területén számos bemutatót tekinthettek meg a látogatók. Ilyen volt többek között a látványszerelés, a mechatronika villamos oldala, mobilapplikáció készítése, Arduino és Lego robotok, 3D nyomtatás és az IT eszközfelismerés. A bátrak pedig ki is próbálhatták azt, ami rájuk vár, ha az intézményben folytatják tanulmányaikat. Végül elárulták, az iskola aulájában a duális képzésben résztvevő cégek látványos kiállításokkal is készültek.