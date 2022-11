Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a népi kézműves tudás felfedezése és újratanulása valamikor az 1970-es években kezdődött, amelynek eredményeként gomba módra jöttek létre a megyében is a különböző kézművességgel foglalkozó közösségek. Később ezek a csoportok különböző okok miatt elkoptak, s körülbelül tíz évvel ezelőtt már csak öt-hat közösséget lehetett összeszámolni Békésben. Ekkor született meg a gondolat, hogy a mozgalmat újra kellene indítani a közösségek erősítése és az értékek megtartása érdekében.

Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke

Fotós: Für Henrik

A Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával elindult egy program, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület pedig az elmúlt hat évben több pályázatot is megvalósított, amely segítette a kitűzött célok elérését, így jöttek létre például szakkörök Telekgerendáson, Nagybánhegyesen vagy Mezőkovácsházán. Nyolc évvel ezelőtt pedig úgy érezték, hogy érdemes a meglévő csoportok, közösségek számára párbeszédre lehetőséget adó találkozókat szervezni.

Fotós: Für Henrik

Pál Miklósné kifejtette, idén kiléptek Békéscsabáról, és egy olyan településre látogattak el, ahol láthatták a népi kézművesség egy újratanított folyamatát, illetve azt is, hogy mindez miként épül be a település életébe. Mint mindig, most is egy konkrét témakört, illetve tematikát is körüljártak az előadások, a beszélgetések során. Ennek során vizsgálták, hogy a kis településeknek, illetve egyáltalán a településeknek milyen esélyeik vannak megmaradásra, melyek ezek az esélyek, és az ott működő közösségek mit tudnak tenni a helyi kultúra megmaradásáért.