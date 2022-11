Hetekkel ezelőtt elkezdték a munkát a békési Partner Gumicentrumban – ismertette Kürti Gábor műhelyvezető. Bár a napi középhőmérséklet egyelőre nem csökkent 7 fok alá, a reggeli elindulásnál és a késő esti érkezésnél hideg lehet az aszfaltcsík, illetve ködös, párás időben csúszós utakra kell számítani – mindezek miatt pedig immár indokolt a téli szett használata. Nem mindegy, hogy gyorsításnál és fékezésnél milyen a tapadás, és nagy a különbség abban, hogy a gumiabroncsok futófelületét nyári vagy téli közlekedésre alakították-e ki.

– Nem ajánlott tovább várni, aki elkerülné a nagy rohamot, az azonnal keressen fel egy szervizt, mert rövidesen tele lesznek munkával – mondták az egyik békéscsabai helyen. Hangsúlyozták: noha lehet, hogy nem lesz nagy hó és sok csapadék, valamint kemény fagy a következő hónapokban, annak, aki komolyan közlekedik, nem szabad télen nyári gumit használnia: azaz annak, aki napi szinten autózik, mert azzal jár munkába, aki rendszeresen hozza és viszi a családot, nem pedig csak havonta egyszer egy bevásárlásra és pár kilométerre veszi elő a kocsit.

Az, hogy mennyibe kerül egy vadonatúj szett ára, nagyban függ a mérettől és a márkától. Ugyan egy kisebb méretű és olcsóbb csomag a szereléssel együtt 70 ezer forintból is kijöhet, egy közepes méretű és középkategóriás szett ára 100-130 ezer forint körül mozog. A határ pedig a csillagos ég. A középkategóriás és a márkás abroncsok árában igen, ám minőségében nincs igazán érdemi különbség. A tapasztalat szerint a mostani gumik nem igazán bírnak ki 50-60 ezer kilométert, 30-40 ezer kilométer és hat év után érdemes azokat leváltani – ha nem is kopnak meg teljesen, akkor is felkeményednek.