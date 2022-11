Emellett egy Európa-napot is meg kellett tervezniük, amit megszerveznének az intézményükben – és nyertes csapatként erre a valóságban is lehetőséget kaptak. A fiatalok elmondták, hogy például tematikus történelem- és földrajzórákban gondolkodnak, amelyeken beszélhetnének az Európai Unióról és annak történelméről. De felkeltenék élménybeszámolók révén az érdeklődést az Erasmus programok iránt, kvízjátékot szerveznének a diáktársaiknak, illetve a sulirádióban valamely tagországból származó énekestől, együttestől lehetne zenéket kérni. A tematikus napot december 5-ére tervezik, és mindent dokumentálnak is, hiszen az eredményt be kell mutatni majd a december 9-ei, fővárosi országos döntőn.

A diákok elmondták, hogy a felkészítő pedagógusok mellett sok segítséget kaptak a békéscsabai Europe Direct irodától abban, hogy megismerhessék az Európai Unió történetét, intézményrendszerét, ifjúságpolitikáját. A verseny pedig összehozta az egész osztályközösséget, hiszen nagy volt és továbbra is nagy a tét. A régiós győztes csapat tagjai elutazhatnak Prágába, az osztályuk pedig egy napra Budapesten kirándulhat. Az országos fináléban pedig szintén prágai és strasbourgi utazásokat lehet nyerni. A tanulók elmondták, hogy a megmérettetés során saját határaikat is feszegették. Hiszen a nyertes gárda tagjai történelmet és biológiát tanulnak emelt szinten, a nyolcadikként végző alakulat tagjai pedig a reál gimnáziumi osztályba járnak.