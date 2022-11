– Mióta foglalkozik sminkeléssel?

– A békési Szegedi Kis István Gimnáziumba jártam és utána kozmetikusnak tanultam. Több mint 15 éve vagyok a szakmában, viszont 4 éve mélyültem el a sminkelésben, azelőtt, mielőtt a stúdiót megnyitottam. Nekem ez szerelem munka, melyben teljesen ki tudok teljesedni és igyekszem mindig jobb és jobb lenni. Úgy vettem észre, hogy amit csinálok, az ezen a környéken hiánypótló. Sok olyan kozmetikus kollégám van, akik merték a vendégeiket hozzám küldeni, és így a kezeléseket tőlük, a sminket pedig tőlem kapják meg. Most elégedett vagyok, de az elmúlt időszakban nem volt egyszerű dolgozni a Covid helyzet miatt és most sem tudjuk, hogy merre tart a világ. De bízom a legjobbakban és abban, hogy ha azt is átvészeltem, akkor ez is menni fog. Remélem, hogy a továbbiakban is lesz igény a munkámra.

– Négy kategóriában is első helyezést ért el a legutóbbi versenyen. Milyen szempontokat vesznek figyelembe egy ilyen megmérettetésen?

– Minden versenyre készülni kell. Van néhány kategória, aminél már túl sok gyakorlásra nincs szükségem, de a kreatívabb, erőteljesebb sminkeknél azért igen. Ezek mind szakmai elismerések, így nagyon fontos a precizitás. Most már csak nevesebb versenyekre szoktam beküldeni a munkáimat. Először országos megmérettetésekkel kezdtem, utána jöttek a nemzetközi versenyek: van már egy európai és egy világbajnoki ötödik helyezett címem is. A Brilliant Cup is egy nemzetközi európai bajnokság volt, ahol most sikerült még szebb eredményt elérnem. A Vintage Makeup közösségi oldalán meg szoktam osztani minden versenyemet az érdeklődőkkel, hiszen úgy gondolom, hogy akár jól sikerül egy verseny, akár nem, ezek mind hozzáadnak a munkámhoz és ezáltal is fejlődők, nem csak a képzések által.