A Békés Megyei Népművészeti Egyesület Használható hagyományok programja keretében indult hímző szakkör három éve kezdte meg a munkát a gyulai Német Klubban. A tevékenységüknek helyet adó épület átalakítása miatt a csoport később a művelődési központba költözött, a kiállítással ezt a lehetőséget is megköszönték.

A Boglárka Hímző Klub tagjainak elsődleges célja indulásuk óta az volt, hogy a gazdag népi hímzés mintakincset ma is használható tárgyakon jelenítsék meg. A hímzők ezért olyan tárgyakat készítenek, amelyek a mindennapok részei lehetnek. Kiállításaikon rendre azt mutatják be, hogy a hagyományos mintákat miként illeszthetjük be a modern világunkba. Munkáik emiatt nem is nagy abroszok, függönyök, hanem inkább ruhák, táskák, kiegészítők, amelyeket hímzéseikkel díszítik.

Farkasné Kun Anikó csoportvezető

Fotós: Bencsik Ádám

Farkasné Kun Anikó csoportvezető megnyitó beszédében kiemelte, egy évvel ezelőtt még nem gondolta volna, hogy ilyen gyönyörű kiállítást fognak megnyitni. Mint kiemelte, egy hímzőklub élete nem csak a hímzésről szól, az egyének között a népművészet és a népi kézművesség a közös nevező. Hozzátette, ahogy annak idején dédanyáink idejében a fonóban, úgy ők is összejönnek, beszélgetnek, közösen alkotnak szépet, jót, de a múlttal szemben ők a maguk kedvére hordható ruhadarabokat készítenek. Ennek megfelelően a tárlaton is ruhákat, táskákat, kiegészítőket láthatnak elsősorban az érdeklődők, olyan használati darabokat, amelyeken keresztül bemutatják a rendkívül gazdag magyar népi mintakincset. A klub pályázatokra és kiállításokra is készít kollekciókat, ott voltak munkáikkal az évente megrendezett Országos Népművészeti Kiállításon is, amelyen több ezer alkotás között a munkáikat is bemutatták.