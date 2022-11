Az otthon lakóinak a méhészetről, a méhek életéről, a személyes tapasztalatokról is sokat meséltek. Az idős hallgatóság saját emlékeit is felelevenítette, interaktívvá vált így a találkozás. Természetesen vittek mézeket kóstoltatni, nyolc fajtát ízlelhettek meg az otthon lakói. Sok szó esett a mézek jótékony hatásairól is.