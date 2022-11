A szlovák regionális kulturális központ épülete külső megjelenésében is sokat változott az elmúlt időszakban. Folyamatos a fejlesztés, a szlovákok pályázati források bevonásával lecserélték a tetőt, kicserélték a nyílászárókat, a házat körbe is vakolták, elvégzik a színezését. A konyhát szintén felújították.

– Nyertünk 15 millió forintot a Miniszterelnökséghez beadott pályázatunkkal. Ebből megvásároltunk a szomszédos utcában egy ingatlant. A két telek összeér, az összenyitással nagy terek és bővítési lehetőség áll a rendelkezésünkre nagyobb rendezvények számára – sorolta a beruházás hozadékát Zelman Ferenc, a kulturális központ vezetője.

Már most nagy élet van a házban, hiszen ott próbálnak a komlósi néptáncosok, a szenior csoport is, valamint a mandolin zenekar. A breznói színház társulata járt Szarvason. Együtt a színpadon című szlovák színházi találkozón vettek részt, de a komlósiaknál is jártak, egy vacsora mellett konstruktív egyeztetést folytattak a központban.