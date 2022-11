A pihenés és a találkozás helyszíne

Vári László, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum kancellárja azt mondta, hogy a park a pihenés, a kikapcsolódás, a találkozás, egyben a menedék és a megnyugvás helyszíne, ahol otthon érezheti magát a látogató. Lehetőséget kínál a természet megismerésére is, ami azért lényeges, mert ez figyelmeztet az egészséges életmód, a környezeti harmónia megóvásának fontosságára. Úgy véli, a szép környezet is nevel, és szólt a környezetvédelemről, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni egyetlen szakmában sem, főleg az agrárium területén nem. Kiemelte, a park, amely egyben közösségi színtér is, segít abban, hogy a természet legyen a természetes közeg mindenki számára.