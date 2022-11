Szigeti Antal, a Békéscsabai Páduai Szent Antal Római Katolikus Plébánia plébánosa:

– Mit jelent önnek és a katolikus híveknek advent?

– Advent várakozást, vágyakozást jelent a boldogabb életre, a megváltottságra. Mindannyian esendők és halandók vagyunk, de advent megvigasztal, hogy van Megváltó és eljön, megszabadít a haláltól. Nem a testi haláltól, azt el kell szenvednünk, de Isten a lélek újjászületését és a test feltámadását ígérte meg. A bűnt látjuk magunk körül és magunkban is a gyarlóságot: harag, önzés, irigység, kapzsiság, bosszúállás, de van ezekre megoldás. Isten adja a szabadítást, mindazoknak, akik hisznek benne. Az ünnepnapok a lélek megtisztulásának időszakai.

– Másképpen szól 2022-ben advent üzenete, mint a korábbi években?

– Speciális helyzetben vagyunk most. Magunk körül minden esetleges és összeomlani látszik. Úgy mondhatnám, hogy bizonyosság a bizonytalanságban. Fizikai létünk is veszélyben van, legalábbis a fenyegetést érezzük. De az egyház üzenete ma is ugyanaz: van egy másik verzió, van másik végkimenetele a történéseknek. Krisztus mindenekfelett áll. Ural minden helyzetet és a nehézséget. Ő a természet Ura, a béke és a háború Ura is.

– Mit kell megértenünk a világban zajló történésekből?

– A mostani válságokkal teli idők figyelmeztető jelek, hogy Isten nélkül merre tart az emberiség. Hit és erkölcs nélkül háborúság van (nemcsak országok között, hanem családokban is), az istentelen testiség előretör és pusztítóvá válik, a pénz ural mindent. Ezek a jelek figyelmeztetnek, hogy az emberek józanodjanak ki és térjenek vissza a normális emberi élethez, ami a hit, a tisztesség és az erkölcs. Istenhez kell igazodnunk. Ez vezet el már e földi létben a békességhez, a szeretethez és az elfogadáshoz, amelyre minden ember vágyik, és a karácsonyi angyali üzenet is éppen ez volt 2000 éve. Ha ezek hatnák át a világot, akkor összetartó közösségeket tudnánk építeni és jobb helyen élnénk.

Marti Miklós Nándor, a Békéscsabai Református Egyházközség lelkipásztora:

– Milyen különlegességet adnak a világban zajló történések: világjárvány-helyzet, háború a szomszédban, gazdasági fenyegetések az idei adventnek?

– Az advent üzenete sosem változik, és így foglalható röviden össze: Jön Jézus, legyél készen! Azonban a körülmények változnak és ezek új összefüggésbe helyezik az ünnepi várakozásunkat. Válságos időkben más lehet a megközelítés, de a lényeg tényleg ugyanaz marad. Istennek áldott terve és menetrendje van a személyes életünkre és a világ sorsára, amibe mi vagy belehelyezzük magunkat vagy lekésünk. Valójában a keresztény egyház már 2000 éve él adventben. Várjuk Jézus visszajöttét. Amikor megrendítő események történnek a világban, körülöttünk, akkor azok arra figyelmeztetnek, hogy megint közelebb kerültünk ehhez. Jézus eljövetelének a napját nem tudjuk, de minden nappal közelebb vagyunk hozzá. A jelek emlékeztetnek, hogy az idő egyre közeledik, de persze nem tudhatjuk, mikor jön vissza Jézus.

Szigeti Antal, Marti Miklós Nándor és Kutyej Pál /Fotós: Szegfű Katalin/

– Mit tapasztalt, a válsághelyzetek, amikben élünk, és amik az elmúlt 1-2 évet is jellemezték, felerősítették vagy gyengítették a hívek reménységét?

– Ezt rostának látom: vannak, akinek erősödött a hite, másoknak megingott. Az eltávolodókkal a kapcsolatunk nyilván sajnos megszakadt, de mindig vannak új arcok is az istentiszteleten, és az egyházközségünk tagjai zömében rendíthetetlenül állnak. Például az online istentiszteleteket a világjárvány idején a templombezárás miatt vezettük be, de az élő közvetítést máig megtartottuk. Erről vita van a református egyházban, hogy elkényelmesíti-e a híveket vagy sem egy-egy ilyen közvetítés. Nekem az a véleményem, hogy a hívek zöme pontosan tudja, hogy az istentiszteletek fontos jellemzője a közösség megélése, így aztán amikor csak tehetik, eljönnek a templomba. A közvetítéssel viszont a betegekhez és más – akár távolabb élő - érdeklődőkhöz is eljuttatjuk az Isten üzenetét.

Kutyej Pál, a Békéscsabai Evangélikus Egyházközség lelkésze:

– Mi advent legfőbb üzenete ön szerint?

– Amióta csak szolgálok, mindig is elleneztem az advent passzív várakozást sugalló értelmezését, mert az nem igazi várakozás. A én szememben nem sokat ér. Az igazi advent szerintem aktív várakozást jelent, vagyis azt, hogy folyamatosan benne vagyunk a hitben, az Istenvárásban és az Istenhez való közeledésben. Tornáztatom, „edzésben tartom” a lelkemet: folyamatos bennem a kérés, a vágyakozás és a köszönet érzése. Figyelek és épülök. Szerintem ez a hatásosabb. Úgy is fogalmazhatnék, hogy impulzusok alapján nem lehet adventet ünnepelni. Elcsendesedés is kell, keresés és várakozás, de mindezt aktívan, tudatosan.

– Advent üzenete 2022-ben milyen egyedi hangon szólalhat meg?

– Ha a világtörténelmet nézzük, mindig akkor volt „könnyebb” Istenre találni, amikor valamiféle világégés közelített vagy köszöntött be. Most ilyesmit élhetünk meg. A Covid megpróbálta az emberek lelkét, és sajnos sokaknak a testét is, valamint a háborús helyzet a közvetlen szomszédunkban és a gazdasági válsághelyzet is mind arra kell hogy indítson, hogy térdre boruljunk, Isten felé fordítsuk a tekintetünket és kérjük, hogy mentsen meg minket, mentse meg az emberiséget. Érezni lehet, hogy mind többen közelítenek a hithez, a valláshoz. Igaz, hogy nem mindig a keresztény egyházakhoz közelítenek, de a kapaszkodóknak egyre nagyobb jelentősége van, a keresés felerősödött. Az ember társas lény, és szüksége van a közösség megélésére, ennek a felismerésére is az utóbbi évek válságai vezettek el. A gazdasági nehézségek is talán még jobban észhez térítik az embereket.

– Melyik bibliai történetet szereti a leginkább hirdetni az év ezen időszakában?

– Én személy szerint nagyon szeretem Ézsaiás próféta messiásvárását, megfogalmazását, képeit. Hiszen már az Ószövetség prófétái is mind Jézusra mutattak, és a mai olvasóknak is üzenik advent fő mondanivalóját: Eljön a Megváltó, várd Őt!