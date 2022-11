A mellcsontból az időjárásra is jósoltak

A Márton-napi sült liba mellcsontjából az időjárásra is jósolnak: ha a csont barna és rövid, akkor sáros lesz a tél, ha viszont hosszú és fehér, akkor havas. Az aznapi időjárásnak is jelentősége van. Ha Márton fehér lovon jön, akkor kemény, ha barnán, enyhe tél várható. Másik megfogalmazásban: Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Az őszi időjárás a bor minőségére is hatással van. A bornak szent Márton a bírája, amit lehet úgy is érteni, hogy ilyenkor már iható az újbor.

Salamon Edina beszélt arról, néhol még Csabán is tartják azokat a szokásokat, melyek szerint Márton hetében sem mosni, sem szárítani nem szabad, mert különben marhavész lesz. A liba húsából szokás volt küldeni a papnak is, mégpedig az állat hátsó részéből. Innen ered „püspökfalat” szavunk. Magyar hiedelem, hogy aki Márton éjszakáján álmodik, boldog lesz. Aki spicces lesz a bortól, az a következő évben megmenekül a gyomor- és a fejfájástól.