Feszült pillanatokkal kezdődött a 2017 januári veronai busztragédia kapcsán elrendelt átadási eljárás szerdai tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken. A bíróságnak arról kellett döntenie, hogy az olasz bíróság által jogerősen hat év szabadságvesztésre ítélt V. Jánosnak itthon vagy Olaszországban kell-e letöltenie a büntetését. A buszsofőr, a Velencében lezajlott olasz büntetőeljárás során egyszer sem jelent meg a bíórság előtt, most azonban elővezették az ideiglenes átadási letartóztatásból – olvasható a mandiner.hu összeállításában.

A tárgyalásra az áldozatok hozzátartozói is eljöttek, így V. Jánosnak most először kellett találkoznia velük. Az áldozatok fotóival érkező szülők közül a tárgyalás előtt többen is megpróbáltak odalépni az elítélthez, hogy számon kérjék, ám a büntetés-végrehajtás emberei ezt megakadályozták.

V. János a fal felé fordulva várta a tárgyalás elkezdését, az ügyvédjén kívül senkivel nem kommunikált.

A sofőrt, akinek hosszú ideje fennálló alvászavara az olasz bíróság szerint közrejátszott a tragikus balesetben, szeptember elején vették őrizetbe Békéscsabán, miután nem kezdte meg büntetésének letöltését. Sőt a hírek szerint még munkát is vállalt és újra sofőrnek állt.

Az Igazságügyi Minisztérium lapunknak küldött korábbi részletes tájékoztatása szerint a sofőr az őrizetbe vételét követő napon kérelmezte, hogy a szabadságvesztését Magyarországon tölthesse le.

A szerdai tárgyaláson V. János fenntartotta kérelmét, ügyvédje azonban indítványozta, hogy védencével szemben a bíróság enyhébb a kényszerintézkedést rendeljen el, és helyezze bűnügyi felügyeletbe.

Az ügyvéd egyebek mellett az elítélt rendezett körülményire hivatkozott, valamint arra, hogy három eltartott kiskorú gyermekről gondoskodik. Ugyanakkor a hozzátartozók úgy tudják V. Jánosnak csak egy gyermeke van, az is felnőtt. A bíróság végül az európai elfogatóparancs végrehajtását és egyben az ügyvédi indítványt is megtagadta, és V. Jánost végrehajtási letartóztatásba helyezte 2022 dec 16-ig.

Mindez azt jelenti, hogy a sofőrnek itthon kell letöltenie a büntetését, de hogy milyen börtönfokozatban és, hogy mikor szabadulhat feltételesen, arról később dönt a bíróság.

A tragédia során a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és kísérő tanáraikat egy franciaországi sítáborból hazafelé szállító busz 2017. január 20-án éjjel, az olasz A4-es autópálya Verona és Velence közötti szakaszán letért az útról, egy betonpillérnek ütközött és kigyulladt. A balesetben tizenheten haltak meg, egy személy pedig később, a kórházban vesztette életét. Az Olaszországban lezajlott büntetőeljárásban a bíróság bizonyítottnak látta, hogy a baleset idején a buszt vezető sofőr hosszú ideje fennálló alvászavara hozzájárul a tragédiához.