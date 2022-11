Boldog Gusztáv ornitológus szakember tartott tájékoztatót a teendőkről. Itt az érdeklődők megtudták, hogy az odút – ami nem ugyanaz, mint a madáretető – a fiókák költésére és felnevelésére használják a madarak, és miután a fiókák kirepülnek, a felnőtt madarak is elhagyják azt. Ez az időszak, fajtól függően körülbelül február vége. Ekkor kell takarítani majd az odút, ha már senki nem lakja. Azt is megtudták, hogy különböző típusú odúkat lehet építeni, akár otthon is, attól függően, hogy milyen madárnak vagy esetleg emlősnek szeretnénk segíteni ezzel.

A fogadalom elhangzása után, – ahol örökbefogadóként megígérték, hogy vigyáznak az odúra, nem zavarják a benne költő madarakat, és amikor szükséges lesz kitakarítják – az odúk kihelyezésre kerültek a Liget fáira. A fák alatt táblák hirdetik, hogy melyik odút ki vigyázza.

Egy denevérodú is kihelyezésre került, habár a denevérek nem madarak, hanem emlősök, de mivel szárnyas lények, mégis szükségük van menedékre. Leginkább azért, hogy legyen, ahol átteleljenek, amikor téli nyugalomba vonulnak - olvasható a Munkácsy Mihály Múzeum Facebook-oldalán.