– Sikeres pálya áll ön mögött. Mi ennek a titka, mit tud hasznosítani, tovább vinni ebből Békés megyében?

– Különösebb titkot nem tudok elárulni, talán annyit, hogy nagy az információigényem. Sokat kérdezek, szeretek vezetőként is átlátni mindent, nemcsak szemlélője, hanem részese lenni a folyamatoknak. Természetesen mindezt úgy, hogy közben vezetőtársaim, munkatársaim önállóságát ne korlátozzam. Ez az egyensúly, úgy érzem, eddig bevált. Minél több információ áll a rendelkezésemre, annál megalapozottabb döntéseket tudok hozni, annál több szempontból tudok kiindulni a munkánk értékelésekor, a jövő tervezésekor. Nem utolsó sorban annál inkább látom a munkatársaim erőfeszítéseit, és így több lehetőségem van ösztönző, pozitív visszajelzéseket adni számukra.

– Miként gondolja a kommunikációt a lakossággal, a médiával, milyen elképzelései vannak ezzel kapcsolatban?

– Hiszek a hiteles, tartalmas, időszerű kommunikáció erejében. Természetesnek tartom, hogy mindenki kíváncsi arra, mi történt a környezetében, mi miatt volt rendőri intézkedés ott, ahol él vagy éppen járt. A sajtó fontos közvetítő, és jó eszköznek tartom a közösségi médiát is. A Facebookon „Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Információs Portál” néven van is egy felületünk. Arra törekszünk, hogy a sértettek és a nyomozás érdekének szem előtt tartásával, az adatvédelmi és egyéb jogszabályok betartásával élénk, élő kapcsolatunk legyen a sajtó munkatársaival, illetve a Békés megyében élőkkel.

– Mit tudhatunk a családjáról? Kötik-e valamilyen korábbi családi, baráti emlékek, élmények Békés megyéhez, van-e valamilyen kötődése ehhez a térséghez?

– Korábbi élmények nem kötnek Békés megyéhez, a szakmai kapcsolatokon kívül családi, baráti szálon sincs itteni kötődésem. Szeptember elseje óta élek itt, feleségem is csatlakozik hozzám hamarosan. Ő jogász, és szintén a közszolgálatban, az adóhatóságnál dolgozik. Félmaratoni futók vagyunk, a sport fontos része az életünknek. Lányunk például úszásban megyei diákolimpiai bajnok lett, az országoson a döntőbe jutott, majd sakkozott, balettozott, tavaly pedig akrobatikus rock and roll csapatával országos bajnokok lettek. Tanulmányai őt Budapesthez kötik, az ELTE sportszervező szakára jár. Fiunk az idén végzett a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemen külkereskedelem és marketing szakon. Most nyelvtanulásban jeleskedik, tervei őt is a fővároshoz, illetve a Dunántúlhoz kötik.

– Ha Fejér megye, akkor Székesfehérvár és Videoton is. Csak a munkája, a meccsek biztosítása miatt foglalkozott focival vagy rajongó is?

– Sokáig futballoztam, szeretem a labdarúgást. A Békéscsaba Előre 1912 csapatának is drukkolok, sőt, a Soroksárral való nyertes találkozó után mondtam is a vezetőtársaimnak: szeretném, ha élvonalbeli mérkőzéseket kellene biztosítanunk itt, a Kórház utcában. Legyen így mielőbb, állunk elébe. Hallottam a békéscsabai röplabdások sikereiről is, és abban is reménykedem, hogy női kézilabdában is lesznek még a korábbihoz hasonló nagyszerű Békés megyei sikerek. Sportszerető emberként minden versenyzőnek, csapatnak a legjobbakat kívánom.

– A gasztronómia, melyben megyénk ugyancsak erős, mennyire érdekli? Hallott-e már a kolbász- és a pálinkafesztiválról, járt-e az idei rendezvényeken?

– Nem jártam, de a csabai és a gyulai kolbászról, a kiváló pálinkákról hallottam, és ízelítőt is kaptam belőlük. Azt is tudom, hogy a megyének többszörös olimpiai érmes szakácsválogatottja van, és a siker titka a szakértelem mellett az, hogy igyekeznek a megyében megtermelt, készített kiváló minőségű alapanyagokat használni. Ha élhetek egy hasonlattal: bizonyos tekintetben a közbiztonság is egy alap, egy összetevő. Ha jó, akkor az egyes térségek fejlődését elősegítő tényező. Azért dolgozok munkatársaimmal, hogy olyan minőségű, szintű biztonságot szolgáltassunk, amely szilárd alapja Békés megye gyarapodásának, az itt élők boldogulásának.