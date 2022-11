– Szerencsére sikerült olyan szállást találnunk Luxembourgban, a verseny helyszínétől kisbusszal 15–20 percre, ahol konyhát is bérelhettünk – emelte ki a csapatvezető. – Több alapanyagot a helyszínen szerzünk be, van egy olyan nagyáruház, mely a verseny idejére felkészül mindabból, amire a csapatoknak szükségük lehet. A mi példáknál maradva, a tengeri spárgát, a bébizöldségek javát és a tenger gyümölcseit innen szerezzük be.

Ambrus György szólt arról, kollégái nagy munkát fektettek a felkészülésbe a szabadidejükből. Olyan országok versenyzőivel kell felvenniük a versenyt, akik lényegében csak a vébére edzettek az elmúlt évek során.

– Jó hírét szeretnék vinni, kelteni a magyar gasztrovirtusnak a világban, természetesen az aktuális rendekhez is igazodva – magyarázta a menedzser. – Visszafelé a kisbuszokba elférnek az érmek, mert az alapanyagok már nem foglalják a helyet. Reméljük, minél többel térhetünk majd haza.