Az orosházi férfi tevékenységéről tudott az élettársa is. A nő – a férfi utasításai szerint – is szerepet vállalt a kereskedelemben: porciózta, csomagolta a drogot, esetenként át is adta azt a vevőknek és átvette annak ellenértékét is. Az orosházi pár otthonában a hatóság a dílerkedéshez szükséges eszközöket, droggyanús anyaggal szennyezett tárgyakat talált.