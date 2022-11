A karácsonyi díszkivilágításról is tárgyaltunk az elmúlt üléseink alkalmával – osztotta meg a lakossággal a napokban Sinka Imre, Békésszentandrás polgármestere. Elárulta, a településvezetéssel úgy döntöttek, hogy azon intézményeiken, ahol van napelemrendszer, idén is világítanak majd az ünnepi fények, illetve a régi piactér és az élelmiszerbolt előtti karácsonyfákat is feldíszítik. Fontos ugyanis számukra az, hogy a nehezebb időszakban is érezhető legyen az ünnep hangulata Békésszentandráson.