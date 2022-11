Palkovics Brigitta, a Békés Megyei Könyvtár könyvtárosa elmondta, 2020 óta rendszeresen szerveznek ilyen foglalkozásokat, amit mindig nagyon szeretnek a gyerekek. Mint mondta, direkt oktatási céllal készült egy LEGO csomag, amiben rengeteg karakter van. Ehhez kapcsolódóan a könyvtárak megalkottak egy mintaprogramot, erre építik fel a foglalkozások tematikáját minden városban, a helyi igényekre szabva.

Palkovics Brigitta ismertette, hogy mindig kiválaszt egy történetet – általában egy rövidebb mesét, népmesét vagy mitológiai történetet – amit felolvas a gyerekeknek, ők pedig LEGO elemekből építik meg a történetet, vagy annak egy olyan jelenetét, ami a legjobban tetszik nekik. A kész karaktereket lefotózzák, majd a gyerekek a tableteken található Story Visualizer nevű program segítségével elkészítik a saját képregényüket. Ha kérik, akkor pedig Brigitta elküldi a szülőknek, gyermekeknek.

– Most a Halloween-hoz kapcsolódva egy borzongató történetet, Fukar Jack történetét választottam. A legenda azt meséli el, hogyan kerültek a hiedelemvilágba a töklámpások. A történet szerint volt egy Jack nevű ír férfi, valamikor réges-régen, aki többször is átverte az ördögöt. Amikor meghalt, az ördög nem engedte be a pokolba, mert megsértődött rá, amiért annyiszor becsapta. Jack a mennybe sem kerülhetett, mert nem volt jó ember, így örökre bolyongania kell. Csak egy lámpást kapott, amivel világíthat magának a két világ között. Sok formája van a történetnek, én egy gyermekbarát verziót választottam – mesélte a a foglalkozás házigazdája.